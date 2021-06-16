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طبيب الأهلي يعلن جاهزية «أفشة» وطاهر لخوض لقاء الترجي

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طبيب الأهلي يعلن جاهزية «أفشة» وطاهر لخوض لقاء الترجي طبيب الأهلي يعلن جاهزية «أفشة» وطاهر لخوض لقاء الترجي

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قال الدكتور محمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن اللاعب محمد مجدي أفشة اصبح جاهزاً لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

كما طمئن أبوعبلة الجماهير على الجاهزية البدنية للجناح طاهر محمد طاهر وأصبح أمر مشاركته في التشكيل الأساسي بيد الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ومن المنتظر أن يخضع أكرم توفيق لفحص طبي قبل الحصة التدريبية للأهلي اليوم، للوقوف على مدى تطور إصابته في الساق وإمكانية مشاركه في مباراة السبت، وذلك وفقاً لتصريحات نقله الموقع الرسمي.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على نظيره الترجي التونسي في إطار مباريات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

المصرى اليوم

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