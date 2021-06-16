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«التضامن» تعلن استفادة 4 مليون مواطن من «مودة» للحد من الطلاق

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«التضامن» تعلن استفادة 4 مليون مواطن من «مودة» للحد من الطلاق «التضامن» تعلن استفادة 4 مليون مواطن من «مودة» للحد من الطلاق

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم اطلاق برنامج «مودّة» في مارس 2019 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح ، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن وصول معدلات الطلاق إلى 198،269حالة، الأمر الذي استدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة.

و بلغ عدد المترددين على المنصة مُنذ إطلاقها 4،070،864 متردد (70% منهم من الإناث)، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة «مودة» كمُتطلب تخرُّج اختياري على مســـــــــتوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراســــــي 2020/ 2021 وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 259،524 شاب وشابة.

المصرى اليوم

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