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وزيرة البيئة تؤكد أهمية الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية وخاصة على دول حوض النيل

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وزيرة البيئة تؤكد أهمية الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية وخاصة على دول حوض النيل وزيرة البيئة تؤكد أهمية الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية وخاصة على دول حوض النيل

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وضع التكيف ضمن أجندة مؤتمر cop26 نظرًا لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخاصة على مناطق حوض النيل، كما أن له تأثيرات أيضًا على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم للدول المتضررة والتى تعتمد على دعم مالي محلي غير كافى لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.

وأوضحت «فؤاد»، خلال لقاءها وزيرة التجارة والطاقة البريطانية بحضور وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، الأربعاء، أنه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التي تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول وليس فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التي تساهم في مواجهة قضايا التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة البيئة على أنه لابد من إجراء المناقشات حول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف، حيث أننا أحيانًا نواجه صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية في حساب وتقدير عدد السكان في مناطق معينة، موضحًا أن هناك العديد من الوكالات التي نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء في السياسة أو المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم.

ولفتت «فؤاد»، إلى إنه من التكامل بين القطاعات المختلفة فنحن في مصر لا نتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لأن التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة من هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، أشادت آن مارى تريفليان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

المصرى اليوم

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