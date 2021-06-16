ضبط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات قيمتها 900 ألف جنيه بالقاهرة

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى ، الأمن العام" بالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ، وعُثر بحوزته على عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض" وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 900 الف جنيه تقريباً.