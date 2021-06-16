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تستضيف مصر، أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية خلال يومي 17 -18 يونيو الجارى، وذلك بحضور كل من محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة، وجان بيير مباسي الأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية في قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا وكيفية دعم التقدم المحرز على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة في العديد من المجالات وكذا إطلاعهم على ملامح ما حققته مصر في المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى.

وأضاف شعراوي، أنه من المقرر أن يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة والذى تستضيفة محافظة القاهرة حيث تعتبر المحافظة عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشؤون الأفريقية والخارجية بمجلس النواب، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لحضور اجتماع المجلس التنفيذى، بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال أفريقيا مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الافريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك خاصة بعد الرئاسة الناجحة لمصر لإتحاد الأفريقى، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشهد المقر أول إجتماع للأعضاء الجدد لمجموعة شمال أفريقيا على هامش فعاليات الافتتاح، كما تسعى القاهرة لبحث تحديات المدن الأفريقية وغيرها من الملفات المهمة وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وشركائها الدوليين لخدمة أبناء القارة.

وأضاف أن هذه الدورة للمجلس التنفيذي تأتى في ظل جائحة فيروس كورونا والتى تعانى من تداعياتها العديد من دول العالم المختلفة ودول القارة الأفريقية، مؤكداً أنه سيتم خلال الاجتماعات مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

ونوه «شعراوى» إلى أن الجهود المشتركة لوزارة التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ساهمت في استضافة مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا خلال مشاركة الوفد المصرى بالقمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية بمدينة مراكش بالمغرب في نوفمبر 2018 وحضور اجتماعات المجلس الأفريقى واجتماع دول اقليم شمال أفريقيا بما سيعزز مسار العمل الأفريقى المشترك بين المدن الأفريقية.

وأكد وزير التنمية المحلية ان الاجتماعات القادمة بالقاهرة ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والمدن الأفريقية وعلى رأسها مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكاني والمخلفات الصلبة والتغيرات البيئة وغيرها من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف الدول الأفريقية.

وقال إن مقر إقليم الشمال سيساعد أيضاً على توفير البرامج التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية والتعاون مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خاصة بعد استضافة الوزارة لمتدربين من 29 دولة أفريقية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بأفريقيا.

وأضاف أن اجتماع المجلس التنفيذى سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ومواجهة العديد من التحديات التي نجحت مصر في إيجاد حلول لها وكذا نجاح مصر في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اجتماعات المجلس التنفيذى ستشهد أيضاً تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفد الأفريقى المشارك في الاجتماع لمشاهدة بعض الإنجازات التي حققتها مصر في بعض المجالات الحيوية خاصة المشروعات القومية التي حققتها الدولة كالعاصمة الادارية الجديدة ومشروع الأسمرات وروضة السيدة والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئوليين المصريين.

جدير بالذكر أن مصر استضافت مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 والذى افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء وحضره وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من الحكومة المصرية والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.

