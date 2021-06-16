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"صحة الطائف" تنظم فعالية مجتمعية للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

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"صحة الطائف" تنظم فعالية مجتمعية للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم "صحة الطائف" تنظم فعالية مجتمعية للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم
حملة تستمر 5 أيام بالردف للتوعية بأهمية التبرع ودوره الحيوي للمرضى

نظمت "صحة الطائف" فعالية مجتمعية للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، بمشاركة بنك الدم المركزي، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل في منتزه الردف بالطائف.

وأشار المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن الهدف من هذا الاحتفال هو رفع مستوى الوعي للمجتمع بشأن الحاجة إلى الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة لعمليات نقل الدم ومشتقاته، كما يتيح هذا اليوم الفرصة لدعوة أفراد المجتمع لعملية التبرع بالدم؛ مؤكدًا أن الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة وعمليات نقلهما يُعد جانبًا حاسمًا من جوانب الرعاية والصحة العامة؛ إذ إنها تؤدي يوميًّا إلى إنقاذ ملايين الأرواح وتحسين صحة العديد من المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.

ولفت "الحميدان" إلى أن الحملة تستهدف شكر المتبرعين بالدم بشكل منتظم، ورفع مستوى التبرع الطوعي المنتظم.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة ستستمر لمدة 5 أيام من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مقابل بوابة منتزه الردف رقم واحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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