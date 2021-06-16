أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي -
"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة -
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً -
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو) -
تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ«تمويل الإرهاب» -
تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يوما في «خلية الأمل» -
حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي -
إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة -
إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4 -
«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أول دولة خليجية تعلن إصابات بالفطر الأسود.. لـ 3 حالات مصابة بكورونا

Print
أول دولة خليجية تعلن إصابات بالفطر الأسود.. لـ 3 حالات مصابة بكورونا أول دولة خليجية تعلن إصابات بالفطر الأسود.. لـ 3 حالات مصابة بكورونا
عدوى أثارت قلق السلطات التي تواجه ارتفاعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19

أول دولة خليجية تعلن إصابات بالفطر الأسود.. لـ 3 حالات مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أنه تمّ تسجيل إصابة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا بداء "الفطر الأسود".

وتعد هذه أولى حالات الإصابة بالفطر المميت في منطقة الخليج العربي، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

على الرغم من أن الحالة نادرة نسبياً، إلا أن العدوى أثارت قلق السلطات العُمانية التي تواجه ارتفاعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، حذّر مسؤولو الصحة العُمانيون من وجود نقصٍ حادٍ في أسرّة المستشفيات وسط انتشار متغيرات شديدة العدوى، والتأخر في طرح اللقاح، وتخفيف القيود على الحركة.

ووفق "الحرة" تضاعفت الحالات في البلاد أكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع الشهر الماضي، حيث سجلت السلطات أكثر من 2000 حالة جديدة و33 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حتى الآن، تلقى 8.5 % فقط من سكان عُمان، البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، سجّلت عُمان أكثر من 236440 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 2532 حالة وفاة.

كانت الهند قد أعلنت تسجيل أولى الحالات بالفطر الأسود بين مصابي كورونا؛ ما أودى بحياة مئات الأشخاص.

ويعد هذا الفطر أكثر خطورة بالنسبة لأولئك الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة، حيث إذا لم يتم اكتشافه مبكراً بما فيه الكفاية، يمكن أن ينتشر المرض إلى الأنف والعينين وعظام الفك حتى الدماغ ويتطلب بتر أجزاء الجسم المصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)