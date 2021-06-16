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دراسة تُظهر وجود كورونا في أمريكا منذ ديسمبر 2019

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دراسة تُظهر وجود كورونا في أمريكا منذ ديسمبر 2019 دراسة تُظهر وجود كورونا في أمريكا منذ ديسمبر 2019
قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة على أراضيها

دراسة تُظهر وجود كورونا في أمريكا منذ ديسمبر 2019

أظهرت دراسة جديدة نشرت أمس الثلاثاء، أن كان موجودًا في الولايات المتحدة على الأقل منذ ديسمبر 2019، أي قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة على الأراضي الأمريكية في يناير 2020.

وأجرت المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة، تحاليل لـ2400 عينة دم أخذت من متطوعين في البلاد بين الثاني من يناير و18 مارس 2020.

وتم رصد أجسام مضادة لفيروس سارس- كوف- 2 لدى تسعة مرضى عبر اختبارين مَصلييْن مختلفين؛ للحد من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة.

ولا تظهر الأجسام المضادة التي تعمل على "تحييد" قدرة الفيروس على إصابة الخلايا والتي ترصدها هذه الاختبارات؛ إلا بعد أسبوعين على الإصابة.

والعينات الإيجابية الأولى أخذت من متطوعين في ولايتي إيلينوي وماساتشوستس في السابع من يناير والثامن منه على التوالي؛ مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس في أواخر ديسمبر.

واللافت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا في مدينتي نيويورك أو سياتل اللتين يُعتقد أن الفيروس دخل إلى البلاد من بوابتيهما.

وشدد كيري ألتهوف، بروفيسور علم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، على أن "اختبارات رصد الأجسام المضادة يتيح لنا فهمًا أفضل لكيفية تفشي ساراس- كوف- 2 في الولايات المتحدة خلال بدايات الجائحة في البلاد، حين كانت الفحوص محدودة".

وتؤكد الدراسة، التي نشرتها صحيفة "كلينيكال إنفيكشوس ديزيزز"، نتائج مماثلة خلصت إليها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نوفمبر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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