أخبار عاجلة

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو) -
تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ«تمويل الإرهاب» -
تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يوما في «خلية الأمل» -
حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي -
إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة -
إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4 -
«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي -
بث مباشر .. مشاهدة مباراة ألمانيا وإنجلترا في يورو 2020 عبر القناة التالية -
لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة "أكبر رب أسرة في العالم".. 39 زوجة و94 طفلًا يعيشون تحت سقف واحد

Print
اشتهر عام 2011 وأصبح مقر إقامته وقريته منطقة جذب لعدد كبير من السياح

وفاة

توفي "أكبر رب أسرة في العالم"، مكونة من 94 طفلًا و39 زوجة، يعيشون جميعًا تحت سقف واحد.

وذكرت تقارير هندية أن الهندي "زيونا شانا" (76 عامًا) الذي يُعرف كأكبر رب عائلة في العالم، توفي بعد معاناة مع المرض.

وعاش "زيونا" مع عائلته في منزل مكون من أربعة طوابق و100 غرفة في إحدى القرى الهندية، كما يعيش معه 33 حفيدًا.

واشتهر "زيونا" حين عَرَض برنامج أمريكي قصته وأسرته في عام 2011، وأصبح مقر إقامتهم وقريتهم منطقة جذب لعدد كبير من السياح حول العالم.

وفاة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي

وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي

"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة

"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة

التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً

التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً

لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد

لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد