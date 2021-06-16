وفاة "أكبر رب أسرة في العالم".. 39 زوجة و94 طفلًا يعيشون تحت سقف واحد

★ ★ ★ ★ ★

اشتهر عام 2011 وأصبح مقر إقامته وقريته منطقة جذب لعدد كبير من السياح

توفي "أكبر رب أسرة في العالم"، مكونة من 94 طفلًا و39 زوجة، يعيشون جميعًا تحت سقف واحد.

وذكرت تقارير هندية أن الهندي "زيونا شانا" (76 عامًا) الذي يُعرف كأكبر رب عائلة في العالم، توفي بعد معاناة مع المرض.

وعاش "زيونا" مع عائلته في منزل مكون من أربعة طوابق و100 غرفة في إحدى القرى الهندية، كما يعيش معه 33 حفيدًا.

واشتهر "زيونا" حين عَرَض برنامج أمريكي قصته وأسرته في عام 2011، وأصبح مقر إقامتهم وقريتهم منطقة جذب لعدد كبير من السياح حول العالم.