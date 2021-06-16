أمريكا.. دعوات جمهورية لإقالة فاوتشي من منصبه

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يجب أن نحمّله المسؤولية وعلينا أن نحاسب الصين

طالَبَ السيناتور الجمهوري تيد كروز وعضو الكونجرس الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بإقالة مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من منصبه.

وقادت "غرين" أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، دعت فيه إلى إقالة فاوتشي من منصبه.

وقالت: "الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم من قِبَل الشعب الأمريكي يجب ألا يحكموا بلادنا أبدًا، ويجب ألا يتحكموا في حياتنا"، مضيفة: "يجب أن نحمّله المسؤولية، وعلينا أن نحاسب الصين، وعليهم أن يدفعوا تعويضات"؛ وفق "روسيا اليوم".

ودعت إلى الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفاوتشي، و"نشر الحقيقة"، و"عدم التفرقة بين الناس سياسيًّا بسبب فيروس".