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الداخلية تكشف ملابسات سائق بـ«فتاة القطامية».. وتضبط المتهم

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش سائق بـ«فتاة القطامية».. وتضبط المتهم الداخلية تكشف ملابسات سائق بـ«فتاة القطامية».. وتضبط المتهم

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تضمن قيام سائق «توك توك» بالتعدى على فتاة بالضرب، وضبط مرتكب الواقعة.
قالت الداخلية قي بيان صباح اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً تعدى سائق مركبة «توك توك» على إحدى الفتيات بالضرب أمام نادى الصيد بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة»

وأضافت: «بالفحص أمكن التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها طالبة-وبإستدعائها حضرت وقررت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة، قام سائق مركبة «توك توك» بمعاكستها ولدى معاتبته تعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى دون إصابات» .
وتابعت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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