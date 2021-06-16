"برنامج مدينة الزلفي الصحية" يوقّع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية

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تهدف لبناء الإنسان وتنمية المكان عبر جملة من الخطط والبرامج

وقّع محافظ الزلفي المكلف سعود بن معجب العجالين نائب رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية مع أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي محمد بن عبدالله الملا، مذكرة تفاهم بين البرنامج والغرفة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وبناء شراكة استراتيجية من أجل تنفيذ الأنشطة التعاونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال منسق البرنامج أحمد العبده: إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سياق رؤية البرنامج لتعزيز الشراكة المجتمعية التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المكان عبر جملة من الخطط والبرامج التي تُعنى بالجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وأضاف "العبده" أن أبرز ما نصت عليه الاتفاقية مع غرفة الزلفي؛ هو تعزيز العمل المشترك في تنفيذ البرامج المجتمعية والصحية وتبادل الخبرات والإمكانات والقدرات المادية والبشرية".