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إنشاء قرية نموذجية في وسط سيناء

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إنشاء قرية نموذجية في وسط سيناء إنشاء قرية نموذجية في وسط سيناء

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أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء عن إنشاء عدد من المشروعات في قرية الجدي بمنطقة وسط سيناء، لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد المهندس ناجي أبراهيم محمد، رئيس المنطقة على مشاركة منطقة تعمير شمال سيناء بفاعلية في إنشاء القرية النموذجية بمحور الجدى بتنفيذ عدد من المشروعات بها.

أشار إلى ‘نشاء 70 منزلا بدويا بمساحة 200 مترا مربعا لكل منزل وتم فرشها بالأثاث والأجهزة الكهربائية بالكامل ،علاوة على انشاء بئر مياة جوفية ومحطتى معالجة وتحلية وخزانين أرضى وعلوى وغرف محولات وطلمبات ومولد وسور للحماية. ولفت إلى إنشاء الطرق الداخلية بمشتملاتها، وتوصيل التيار الكهربى لعدد 100 منزلا بتكلفة من استثمارات محافظة شمال سيناء .

المصرى اليوم

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