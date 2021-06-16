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تعليم شمال سيناء ينتهي من الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

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تعليم شمال سيناء ينتهي من الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة تعليم شمال سيناء ينتهي من الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

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انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ اعتبارا من يوم 10 يوليو القادم. وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، وأن اللجان مجهزة الكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 4 بجان ورقية.

أضاف رضوان، أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة، منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمى (علوم ورياضيات) و602 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، موزعين على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش (8 لجان إلكترونية وواحدة ورقية )، 3 لجان بالشيخ زويد (لجنتين إلكترونيتين وواحدة ورقية)، 10 لجان ببئر العبد ( 8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين)، ولجنة واحدة بنخل (إلكترونية) .

شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف لجان الامتحانات، والحفاظ على التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، فضلًا عن توقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

المصرى اليوم

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