محافظ شمال سيناء يسلم هدية الرئيس لعروس العريش الكفيفة

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يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، بتسليم عروس العريش الكفيفة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حسب بيان للمحافظة، فإن المحافظ سوف يقوم بتسليم وحدة سكنية لعروس العريش الكفيفة «سيدة ميزار عبدالله»، بعد قيامها بتوقيع عقد الوحدة السكنية واستلام المفتاح الخاص بها.

من جانبه أكد محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن الوحدة السكنية في حي العبور بالعريش، وهي إحدي وحدات الإسكان الاجتماعي، وعلى مساحة 90 مترا وتضم 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

كانت عروس العريش الكفيفة ناشدت الرئيس عبر جريدة المصري اليوم، بالحصول على وحدة سكنية، في يوم 11 ديسمبر الماضي، حيث وجه الرئيس في نفس اليوم بتخصيص وحدة سكنية كهدية للعروس.