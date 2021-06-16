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شمال سيناء تعلن عن صرف دفعة من التعويضات بقيمة 130.7 مليون جنيه

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شمال سيناء تعلن عن صرف دفعة من التعويضات بقيمة 130.7 مليون جنيه شمال سيناء تعلن عن صرف دفعة من التعويضات بقيمة 130.7 مليون جنيه

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 161 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح، بقيمة 130 مليونا و713 ألفا و320 جنيهًا.

أكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، في بيان، دفع المبالغ الخاصة بهم على حسابهم في البنك على حسب المساحة المحصورة والأدوات المستخدمة في البناء.

بدوره، وجّه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بسرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني، بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

المصرى اليوم

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