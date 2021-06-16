«زي النهارده».. الاحتلال الإسرائيلي يبني الجدار العازل 16 يونيو 2002

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يبلغ طول الجدار العازل 402 كم، وقد قامت إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضى المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر، بينما يقول الفلسطينيون إنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وقد بدأ إنشاؤه في عهد حكومة شارون «زى النهارده» في ١٦ يونيو ٢٠٠٢، وكان شارون قد أعلن عند بنائه الجدار أنه يهدف لتجنب العمليات الاستشهادية الفلسطينية التي يتم شنها على إسرائيل، انطلاقا من الضفة الغربية، وتم تصميم المشروع للعمل على ٣ مراحل، بحيث يتم بناء الجزء المواجه للمدن الفلسطينية الأكثر تصديرا للاستشهاديين مثل: نابلس وجنين أولا، وحقق الجدار العديد من الأهداف لإسرائيل، بجانب الحد من العمليات الاستشهادية، حيث استقطعت أجزاء كبيرة من الأراضى الفلسطينية من خلاله، كما استولت على العديد من مصادر المياه الجوفية في الضفة، وقطعت أواصر الأراضى الفلسطينية وزادت من صعوبة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ويقول الباحث والمفكر والمؤرخ الفلسطينى عبدالقادر ياسين إن هذا الجدار أو هذا الحاجز حاصر به الصهاينة أنفسهم قبل أن يحاصروا الفلسطينيين، كما كان هذا الجدار ضد كل الشرائع الدولية، ويمثل تحديا لها، وعند بنائه والاستمرار في الإضافة إليه لم يتحرك أحد من العرب أو المجتمع الدولى الذي يثور إزاء أقل تجاوز عربى، ولهذا الجدار آثاره السلبية، فقد حال دون الطالب ومدرسته وجامعته ودون الموظف وعمله ودون الفلاح وأرضه ومزق الروابط الأسرية وحال دون التواصل العائلى المشروع، وكان له أثر نفسى سلبى واجتماعى.