«زي النهارده».. فيليب بيتان رئيسًا لحكومة فيشي 16 يونيو 1940

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فيليب بيتان قائد عسكرى فرنسى وسياسى اعتبره الفرنسيون بطلاً قومياً في الحرب العالمية الأولى لانتصاره على الألمان في معركة فردان في ١٩١٦، وبعد ٢٥ عاماً صار محط جدل واسع بعد قبوله منصب الرئاسة في القسم غير المحتل من فرنسا بدعم ألمانى، وبيتان مولود في ٢٤ أبريل ١٨٥٦ في شمال فرنسا.

بعد إتمامه تعليمه الثانوى التحق بأكاديمية سان سير العسكرية، وتخرج فيها عام ١٨٧٨، والتحق عام ١٨٨٨ بالمدرسة الحربية العليا ونال شهادة الأركان وعين في ١٩٠١مدرساً بالمدرسة الحربية حتى ١٩١٠، ثم رقى بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ إلى رتبة جنرال ثم قائداً للواء الرابع مشاة ثم إلى رتبة لواء في سبتمبر ١٩١٤، ثم قائد فيلق الجيش الثالث والثلاثين في أكتوبر ١٩١٤، ثم قائد جبهة فردان في ٢٦ فبراير ١٩١٦ التي حقق فيها نجاحاً باهراً وأمكنه إيقاف الهجوم الألمانى فذاع صيته وفى أبريل ١٩١٧ صار رئيساً للأركان العامة ثم القائد العام للجيوش الفرنسية، وفى نوفمبر ١٩١٨ صار مارشال فرنسا.

فلما نجح الألمان في الالتفاف على خط ماجينو واحتلوا هولندا وبلجيكا واستسلام فرنسا ومحاصرة القوات البريطانية رفض أن يغادر البلاد و«زي النهارده» ١٦ يونيو ١٩٤٠ أسندت له رئاسة الحكومة الفرنسية وخاض مفاوضات مع الألمان لعقد هدنة صارت فرنسا بموجبها جزءين، الأول يحتله الألمان والثانى غير محتل سمى فرنسا الحرة، وفى يوليو ١٩٤٠ وبعد انتقال الحكومة إلى مدينة فيشى.

ورغم أن حكومة فيشى كانت متعاونة مع الألمان فإن هتلر أمر قواته باحتلال كل الأراضى الفرنسية، وتحولت حكومة فيشى إلى نظام يخدم المصالح الألمانية.