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كريستيانو رونالدو يتسبب في خسائر 4 مليارات دولار بـ30 دقيقة (تفاصيل)

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كريستيانو رونالدو يتسبب في خسائر 4 مليارات دولار بـ30 دقيقة (تفاصيل) كريستيانو رونالدو يتسبب في خسائر 4 مليارات دولار بـ30 دقيقة (تفاصيل)

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تسبب النجم كريستيانو رونالدو، في خسارة كبيرة لشركة «كوكاكولا»، بسبب تصرفه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب بلاده قبل مباراة المجر.

ظهر رونالدو في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، وأزاح زجاجتي «كوكاكولا» من أمامه ووضع زجاجة مياه بدلاً منهما، قائلاً «اشربوا ». فيما تصبح أي إشارة أو كلمة من كريستيانو رونالدو لها تداعيات عالمية، وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، تصرف رونالدو في المؤتمر الصحفي تسبب في خسارة «كوكاكولا» 4 مليارات دولار.

افتتح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساءً في أوروبا، وفي ذلك الوقت كانت حصة شركة كوكاكولا بأرقام قريبة من 56.10 دولار. بعد 30 دقيقة، عندما دخل كريستيانو رونالدو وفرناندو سانتوس إلى غرفة الصحافة في ملعب بوشكاش آرينا في بودابست، انخفضت الأسهم إلى 55.22 دولارًا للسهم.


تسببت لفتة وضع الزجاجات جانبًا في انخفاض حاد بنسبة 1.6 ٪ للشركة في سوق الأسهم، ومن الناحية الاقتصادية، تحولت أسهم شركة كوكاكولا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، أي إن إجمالي الخسائر 4 مليارات دولار.

اللاعب البرتغالي الدولي قال في بعض المقابلات إنه من المهم للأطفال اتباع نظام غذائي صحي بعيدًا عن السكريات والدهون. وعند سؤاله في إحدى المرات عن علاقته بابنه كريستيانو جونيور، كان رونالدو واضحًا وقال: «أنا قاسي مع ابني، في بعض الأحيان يشرب المياه الغازية ويأكل رقائق البطاطس المقلية ويعرف أنني لا أحب ذلك».

المصرى اليوم

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