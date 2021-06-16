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مطار القاهرة صحى وآمن باعتراف دولى

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مطار القاهرة صحى وآمن باعتراف دولى مطار القاهرة صحى وآمن باعتراف دولى

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انضم مطار القاهرة الدولى، إلى قائمة المطارات العالمية للسفر الصحى الآمن المعتمدة من المجلس الدولى للمطارات، ويأتى ذلك القرار بمثابة اعتراف دولى بكفاءة الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار الوبائى، حسب المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية.

ويمنح هذا القرار مطار القاهرة الدولى فرصا متزايدة تحفز شركات الطيران العالمية على تسيير رحلاتها منه وإليه، نتيجة للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمعايير العالمية وسرعة وسهولة إنجاز إجراءات الركاب، وما لذلك من انعكاس إيجابى على معدل التدفقات السياحية وحركة السفر.

المصرى اليوم

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