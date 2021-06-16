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حنان مطاوع : لا أحب مشاهدة أعمالي وأفضل المعاني المستترة في الفن

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حنان مطاوع : لا أحب مشاهدة أعمالي وأفضل المعاني المستترة في الفن حنان مطاوع : لا أحب مشاهدة أعمالي وأفضل المعاني المستترة في الفن

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ردت الفنانة حنان مطاوع على الانتقادات التي وجهت من البعض على مسلسل «القاهرة كابول» والمتعلقة بأن العمل كان مثيرًا في حلقاته الأولى وانتقل إلى مرحلة النصوص المباشرة خاصة فيما يتعلق بشخصية «عم حسن».

قالت مطاوع في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «أنا أفضل دائمًا المعاني المستترة في الفن، وبحب النوعية دي من الفن، بس مش لازم أقدم اللي بحبه بس، لازم أقدم كمان النوع اللي يمشي مع مرحلة بعينها».

تابعت الفنانة: «أعتقد أن وجهة نظر الكاتب عبدالرحيم كمال في سرده للأحداث هو الإجابة على تساؤلات لشريحة من الناس تشعر بالحيرة أو أنها على وشك الانزلاق»، مضيفة: «الحتة دي بتجاوب على تساؤلات الناس الحائرة التي أوشكت على الانزلاق لكن من وجه الانتقاد هو فوق هذه المرحلة وبالتالي وجه تلك الانتقادات، والشريحة دي عاوزة المعاني المستترة اللي أنا بحبها لكن المسلسل يخاطب الفئة البسيطة أكثر مش الناس اللي تجاوزت هذه المفاهيم وعاوزين حالة فنية معينة».

أكدت مطاوع أنها كلما شاهدت المسلسل تتابعه بشغف كونه آخر أعمالها ولازالت تعيش الشخصية، قائلة: «لسه مخرجتش من حالة منال، بس أنا في العادي لا أحب مشاهدة أعمالي لكني أضطر لفعل ذلك حتى أتعلم من أخطائي».

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