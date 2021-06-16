«عرب العليقات» فى القليوبية .. بحيرة صنعتها الطبيعة وأهملها المسؤولون

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هنا فى منطقة عرب العليقات، الواقعة على أطراف مدينة الخانكة، وعلى بعد 25 كيلومترا من مدينة بنها، عاصمة القليوبية، توجد بحيرة عرب العليقات، أو كما يطلق عليها أحيانا بحيرة «الجبل الصخرى»، التى تكونت بفعل الطبيعة نتيجة قيام إحدى الشركات بتفجير الصخور واستخراج البازلت، لتظهر بعد فترة من الزمن، عيون المياه، لتتركها الشركة، تزداد شيئا فشيئا، حتى ارتفع منسوبها، لتصبح بحيرة كبيرة وسط مطالب من الأهالى باستغلال المكان فى مشروعات اقتصادية لتشغيل الشباب فى المنطقة، غير أن تلك المطالب تتحقق على الورق فقط. حضر محافظون ووزراء لمعاينة الوضع على الطبيعة، واقترحوا مشروعات كبرى، فيما تدخلت مكاتب استشارية لعمل مخططات لإعادة رسم المنطقة بما يتوافق مع المشروعات الكبرى التى تم اقتراحها، ولكن لم يتحقق أى منها على أرض الواقع.

وبسبب الإهمال الذى طال المنطقة، بدأ الأهالى ينسجون حكايات وروايات من الخيال، حول طبيعة مياه البحيرة، وصلت إلى أن بها سرا غامضا لا يعرفه أحد: «ثعابين كبيرة» تبتلع المواطنين، وأشياء أخرى كثيرة نسردها عبر «المصرى اليوم»..

محافظون عاينوا المنطقة واخترعوا مشروعات لم تتحقق بعد

يقول سيد محمود على، أحد الأهالى، إن بحيرة عرب العليقات تعد إحدى البحيرات التى تكونت بفعل الطبيعة، وتتميز بجو رائع يجذب السياح من كل أنحاء العالم، فضلا عن المرتفعات المتدرجة حولها، وتقع على أطراف مدينة الخانكة وبالقرب من مدينة شبين القناطر، وتبعد عن القاهرة بنحو 20 كيلو مترا، وما يميزها أيضا أنه يوجد العديد من الطرق الرئيسية الموصلة إليها، كما يوجد طريق دائرى حول البحيرة.

ولفت إلى أن بحيرة عرب العليقات عانت من إهمال كبير، بعد أن تكونت خلال السنوات الماضية عيون المياه التى تفجرت فى تلك المنطقة على عمق أكثر من 30 مترا فى الجبل الصخرى نتيجة قيام إحدى الشركات بتكسير الصخور بواسطة الديناميت لاستخراج البازلت.

وأكد أن المياه ارتفع منسوبها، وقامت الشركة حينذاك، بتصريف المياه عن طريق ماكينات رفع إلى مصرف بلبيس المجاور للبحيرة، وبعد أن انتهت الشركة من أعمالها تركت المكان وأخذت المعدات بما فيها ماكينات الرفع، وبالتالى تسببت فى عدم تصريف المياه وتكوين البحيرة.

محافظون عاينوا المنطقة واخترعوا مشروعات لم تتحقق بعد

ولفت أحمد سليمان الطقيش، من الأهالى، إلى أن من أهم مشاكل قرية عرب العليقات، مشكلة مركز الشباب الذى تم هدمه منذ عام 2008 ولم يتم بناؤه حتى الان، ومن وقتها توقف نشاطه، مع العلم أن القرية يصل عدد سكانها إلى 35 الف نسمة، وفى أمس الحاجة إلى مركز الشباب.

وأوضح أن الأهالى فى منطقة البحيرة، فاض بهم الكيل من كثرة المطالبات بتطوير المنطقة، وإنشاء مشاريع بها لاستغلال المياه، وقال إن مسؤولين كثيرين فى القليوبية حضروا هنا، وقالوا إنه سيتم إنشاء منتجع سياحى، علاوة على تقنين أوضاع المواطنين، على الأراضى التى يقيمون عليها بجوار البحيرة، ولكن لم نر شيئا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه بسبب عدم استغلال البحيرة، أصبحت كارثة على المواطنين، فبعد إنهاء شركة الثروة المعدنية أعمالها من استخراج البازلت، بدأ منسوب المياه يرتفع وتقدم الأهالى بشكوى للمحافظ الأسبق، المستشار عدلى حسين، للاستفادة من هذه البحيرة، وبالفعل استجاب المحافظ وقرر تشكيل لجنة، لعمل دراسة لإمكانية تحويلها إلى منطقة سياحية ولكن هذا على الورق فقط، مؤكدا أن من مشاكل قرية عرب العليقات، أن معظم المنازل على أراضى أملاك الدولة، وأن 80% من الأهالى معرضون للحبس والحجز على منازلهم بسبب عدم تقنين أوضاعهم.

وطالب الطقيش، بضرورة تدخل المحافظ الحالى، اللواء عبد الحميد الهجان، لسرعة تقنين أوضاع المنازل فى القرية.

محافظون عاينوا المنطقة واخترعوا مشروعات لم تتحقق بعد

أوضح محمد مجدى رضوان، من أهالى المنطقة، أن البحيرة فى بداية نشأتها، كانت تقع على مساحة 160 فدانا وتعرضت للتآكل والتعديات من المواطنين على مر السنين، حتى أكلت التعديات أكثر من نصفها، كما تعرضت للإهمال على مدار السنوات الماضية، بسبب التجاهل وعدم استغلالها وكثرة وعود المسؤولين، سواء محافظون أو وزراء، دون التنفيذ على أرض الواقع برغم الإمكانيات والمقومات التى تتوافر بها، بالإضافة إلى الدراسات العملية الموجودة، والتى أكدت إمكانية استغلال هذه المنطقة لإقامة مشروعات سياحة علاجية واستشفائية تدر دخلا لخزينة الدولة.

وأضاف أنه حضر لتفقد البحيرة فى منطقة عرب العليقات محافظون ووزراء، منهم من طالب بتحويلها إلى منتجع للسياحة العلاجية، أو حتى استثمارها فى أى مشروعات سياحية من أى نوع. من هؤلاء المحافظين، المهندس محمد عبد الظاهر، وهو أول من اتخذ خطوات جادة نحو إنشاء مشروعات سياحية فى المنطقة عن طريق أحد المكاتب الاستشارية، وتم وضع تصور لإنشاء بعض الفنادق السياحية ومناطق تجارية وترفيهية، إضافة إلى كورنيش ممتد بطول شاطئ البحيرة، يحتوى العديد من المطاعم والكافيتريات والمتنزهات العامة وأماكن سياحية للتنزه، إلى جانب إنشاء بعض الحدائق والغابات الشجرية، لكن بعد ترك عبد الظاهر المسؤولية فى القليوبية اختفى المشروع.

محافظون عاينوا المنطقة واخترعوا مشروعات لم تتحقق بعد

وأشار هيثم السيد رضوان، من أهالى المنطقة، إلى أن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية الأسبق، حضر فى عام 2018 يرافقه وزير الزراعة السابق الدكتور عز الدين أبوستيت، وقاما بوضع حجر أساس لمشروع استزراع سمكى بالبحيرة، لاستغلالها كمربى سمكى عن طريق تنميتها، وتم بالفعل إلقاء ما يقرب من 500 ألف زريعة، من أسماك البورى والبلطى النيلى والبلطى الأحمر، والأكثر من ذلك أن المحافظ فى ذلك الوقت سمح للأهالى باستغلالها لراغبى الصيد من الهواة.

الغريب فى الأمر أنه بعد زيارة وزير الزراعة والمحافظ بنحو 4 أشهر، حدث نفوق لجميع الأسماك والزريعة التى تم وضعها فى البحيرة، وأرجع الاهالى نفوق الأسماك إلى وجود المقلب العملاق للقمامة، مجاورا للبحيرة، علاوة على قيام بعض الشركات والمصانع بإلقاء المخلفات فى المياه، ما ساهم فى نفوق الزريعة.

ونفى المسؤولون فى مدينة الخانكة، فى ذلك الوقت، أن نفوق الأسماك بسبب مقلب القمامة والمدفن الصحى بأبوزعبل، وأكد رئيس المدينة فى ذلك الوقت، أن التحريات الأولية للجهات المختصة التى تتابع التحقيق فى الواقعة رجحت بشكل كبير تورط بعض الصيادين فى الواقعة، بسبب النزاع بينهم على مناطق الصيد والاستزراع الخاص بالأهالى فى البحيرة.

ونفى رئيس المدينة قيام أى سيارات بإلقاء القمامة قرب البحيرة، مؤكدا أن التحاليل الأولية لعينات المياه والأسماك النافقة رجحت وجود سم فى المياه تم إلقاؤه لقتل الأسماك.

ويروى السيد محمود الجرف، من أهالى منطقة عرب العليقات، أن البحيرة أصبحت تمثل رعبا للأهالى والشباب، حيث ينزل فيها الشباب للاستحمام أو الصيد ويختفون فيها، قائلا: إن البحيرة فيها سر غامض؛ لأن هناك أناسا ماتوا فيها. وقال الجرف، إن بعض الاشخاص يروون أنهم شاهدوا ثعابين فيها كبيرة الحجم، وحكايات أخرى عن وجود «جنية» تسكن البحيرة.

من جانبه، قال طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، إن منطقة عرب العليقات، يوجد بها 3 بحيرات: الأولى على مساحة 20 فدانا، والثانية على مساحة 40 فدانا، والثالثة على مساحة 80 فدانا، وفى عهد اللواء محمود عشماوى، تم وضع زريعة سمكية لاستغلال البحيرة، وتم وضع الزريعة فى البحيرة الثانية، وبعد 4 شهور تقريبا ماتت كل الزريعة فقامت هيئة الثروة السمكية بوضع الزريعة مرة أخرى فى البحيرة الثالثة، والآن يجرى تنميتها والإشراف عليها.

وأضاف، أن منطقة عرب العليقات جار تنميتها وخصوصا بعد قرار نقل المدفن الصحى الخاص بالقمامة فى غضون أقل من عام، لافتا إلى أنه بسبب شكاوى أهالى المنطقة، من الأدخنة الناجمة عن المدفن والرائحة الكريهة، تم عدم السماح لعربات نقل القمامة حمولة 50 طنا و20 طنا بإلقاء المخلفات فى مدفن عرب العليقات، وأن يقوموا بالتوجه إلى مدفن العبور، أما السيارات حمولة 6 و12 طنا، فهى التى تقوم بإلقاء القمامة فى مدفن عرب العليقات، مؤكدا أن هذه خطوة تمهيدية لغلق المدفن نهائيا، ونقل جميع القمامة إلى مدفن العبور.

أكد طلال، أنه تم بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد، لنقل شريط السكة الحديد حوالى 5 أمتار فى اتجاه سور الصوامع بعيدا عن البحيرة، بناء على شكوى بعض أهالى عرب العليقات من تضررهم من قرب خط السكة الحديد من بحيرة المياه، بعد تساقط الصخور لضمان توفير الأمان الكامل لأهالى المنطقة، فى ظل مرور القطار خط 23 يوليو، وخط شبين القناطر، بصفة يومية على هذا الشريط، وعدم وجود خط بديل، وتم اتخاذ بعض الإجراءات لدرء الخطورة التى يمكن أن يتعرض لها الركاب سواء من أهل العرب أو من خارجها.

وحول مشكلة مركز شباب قرية العليقات، قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تم إدراج إنشاء مركز شباب القرية فى خطة الوزارة عام 2022- 2023 وجار التنفيذ، علاوة على أن الشركة المنفذة لإنشاء ملعب خماسى بالقرية، تابع لمركز الشباب، ستستلم الأرض فى مطلع يوليو2021 لإنشاء الملعب خدمة لشباب المنطقة، مطالبا بأن يقوم أهالى القرية بتشكيل جمعية عمومية فورا لتشكيل مجلس إدارة للمركز حتى يستطيع الشباب أن يمارسوا الأنشطة من خلالهم.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن منطقة عرب العليقات تم وضع مخطط لتطويرها، خصوصا منطقة مقلب القمامة حيث تم الاتفاق على نقل المقلب الخاص بالقمامة فى القرية، وقال إنه تلقى شكاوى عديدة من أهالى منطقة عرب العليقات بسبب انبعاثات الحرائق الناتجة عن مقلب القمامة، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مجلس المدينة يبذلان جهودا كبيرة للمحافظة على استقرار الوضع البيئى للمقلب والمنطقة المحيطة به، وأنه فى غضون فترة بسيطة سيتم نقله إلى مكان آخر بصحراء بلبيس وتحويل مكانه إلى حديقة عامة.

وحول مشكلة البحيرة أكد الهجان، أنه سيتم تطويرها للاستفادة منها كمنتجع للأهالى بعد تحويل مكان المقلب إلى حديقة عامة، مضيفا أنه سيتم دراسة ملف القرية مع إدارة الأملاك وحل كافة المشكلات الخاصة بهم فى إطار القانون.