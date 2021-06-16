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«قال إنه يعانى اضطراب الميول الجنسية».. محاكمة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال اليوم

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«قال إنه يعانى اضطراب الميول الجنسية».. محاكمة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال اليوم «قال إنه يعانى اضطراب الميول الجنسية».. محاكمة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال اليوم

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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صلاح محجوب محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

كانت النيابة أحالت طبيب الأسنان، المحبوس، إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بشأن فحص هاتفه، وما تبين «للنيابة» باطلاعها على هذا الهاتف.

وقالت النيابة إن طبيب الأسنان المتهم «قرَّر أنه يعانى من اضطراب في الميول الجنسية، وإن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ». ردًا على الاتهامات الموجهة لموكله، قال كمال يونس، المحامى، إن هناك تراخيا في تقديم البلاغ.

المصرى اليوم

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