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أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة «استراتيجية» موضحة أن الحكومة نفذت العديد من برامج التعاون مع كل وكالات وبرامج الأمم المتحدة، ومن بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتتطلع خلال الفترة المقبلة لتعزيز هذه الشراكات لتحقيق التعافى والنمو المستدام فى ظل الوضع الطبيعى الجديد الذى يعيشه العالم عقب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الحفل الذى نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، مساء أمس، بمناسبة زيارة السفير اب بترسون، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واختيار الفنانة أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقالت «المشاط» إن وزارة التعاون الدولى أطلقت مع المجلس القومى للمرأة، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى، محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح أول دولة فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى تتيح الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين فى السوق المحلية، والمساعدة فى تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادى.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيدة إيلينا بانوفا، أطلقتا خارطة طريق الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.