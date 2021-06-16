«رجال الأعمال» تدعو لسرعة تعديل قانون اتحاد الشاغلين حفاظًا على الثروة العقارية

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عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، بحضور المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبحضور مجموعة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتطوير العقارى.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن قانون اتحاد الشاغلين الحالى يعانى من تشوهات عديدة تُفقده القوة والسلطة فى حماية الثروة العقارية، حيث يعانى من غياب سلطة إلزام تحصيل مقابل الصيانة والخدمات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة، مثل قطع المياه والمرافق، حيث إن القانون وضع غرامات بسيطة للمتخلفين عن الصيانة بقيمة 100 جنيه سنويًا، وبالتالى إهمال الصيانة وانهيار المرافق والمبانى فى وقت قصير.

وأضاف: إن عدد أفراد مجلس إدارة الاتحاد محدود جدًا ولا يتناسب مع المشروعات السكنية الكبيرة، حيث إن متوسط عددهم يكون عادة حوالى 4 أعضاء وهو غير كافٍ. من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن تعديلات القانون الجارى إعدادها تعالج العديد من الإشكاليات، وأشهرها بالنسبة للمطور العقارى ومَن يتولى إدارة الاتحادات، موضحة أن التعديلات المقترحة حسمت الصراع على تولى المطور العقارى رئاسة اتحاد الشاغلين فى أول 3 سنوات من إنشاء الاتحاد والوصول إلى نسبة 40% من الإشغالات، ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقارى فى رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.

وتابعت أنه تم تعديل المادة 72، التى من أهم المواد التى قضت على جميع الإشكاليات السابقة، منها أحقية أن ينشئ الاتحاد شركة للصيانة والإدارة، والذى يتعارض مع قانون الشركات، وذلك بتعديل المادة إلى «التعاقد مع شركات للإدارة»، بالإضافة إلى إشكالية تعريف التجمع السكنى المتكامل طبقا للتخطيط العمرانى على أنها مجاورة تستدعى إنشاء مدرسة تعليم أساسى، وهذا الشرط غير مطبق على أرض الواقع فى مناطق الساحل الشمالى، وفى التجمعات الكاملة الساحلية ذات الانشغالات الموسمية.

وأكد المهندس هشام شكرى، عضو اللجنة، أهمية أن يفرق قانون اتحاد الشاغلين بين العمارات والوحدات السكنية، موضحا أن القانون الحالى لا يتناسب مع الحالتين، حيث صدر قبل انتشار مفهوم التطوير العقارى، وبالتالى يناسب العمارات السكنية أكثر ولا يصلح لتنظيم الكم الرهيب من الاتحادات المطلوبة فى تجمعات الوحدات السكنية، فضلا أن عملية إدارة المرافق والخدمات والصيانة تحتاج إلى شركات متخصصة.

وطالب المهندس وليد مختار، عضو اللجنة، بمنح الإدارة والصيانة فى اتحاد الشاغلين لشركات متخصصة، سواء كانت الرئاسة للمطور العقارى فى الفترة القانونية 3 سنوات، أو لاتحاد الشاغلين.

وأشار «مختار» إلى أهمية منح صلاحيات لاتحاد الشاغلين فى تنوع العائد من وديعة الصيانة، والتى تقدر حاليًا بـ 10% وهى لا تكفى لتغطية تكاليف الصيانة أو مشروعات طارئة لرفع الكفاءة وإحلال وتجديد البنية التحتية، متسائلا عن إمكانية أن يمتلك المطور أصلا تجاريا ويحتفظ بوحدات داخل المشروعات كعائد إضافى وأساسى للمصروفات والحفاظ على القيمة.

ونوه الدكتور أحمد شلبى، عضو لجنة التشييد، بضرورة التغيير إلى التفكير بالطريقة المستدامة فى الإدارة والصيانة والخدمات لمدد تصل إلى 20 عاما بما يتوافق مع مفهوم التنمية العمرانية المستدام وانتشار التجمعات السكنية المتكاملة والذكية. كما طالب «شلبى» بوضع آلية واضحة باللائحة التنفيذية بشأن المحاسبة وتحديد تكاليف الصيانة.

وأشار ياسر إبراهيم، عضو لجنة السياحة بالجمعية إلى الحرية فى استثمار وديعة الصيانة بقرارات جماعية من الجمعية العمومية وبطريقة تحقق عائدا أفضل من فوائد البنوك.

كما اقترح الحاضرون ضرورة حل المشكلات التى يواجهها اتحاد الشاغلين، وعلى رأسها الامتناع عن التحصيل والجزاءات، مما يخفض من نسبة قيمة وديعة الصيانة إلى 7% وغيرها من الآليات المختلفة فى العالم لإنهاء أزمة عدم الالتزام بالسداد التى يمكن دراستها وتطبيقها فى مصر. ودعا الحاضرون إلى تخصيص محكمة اقتصادية للنظر فى القضايا المتعلقة بقانون اتحاد الشاغلين.