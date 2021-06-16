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إبراهيم عبدالله يتهم إداري بالتسبب في عدم توثيق عقد سيسيه

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إبراهيم عبدالله يتهم إداري الزمالك بالتسبب في عدم توثيق عقد سيسيه إبراهيم عبدالله يتهم إداري بالتسبب في عدم توثيق عقد سيسيه

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هاجم إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي إداري النادي السابق بدون ذكر اسمه، مؤكدًا اتخاذه إجراءات قانونية ضده.


وقال في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «محاولة تشويه الحقائق من هذا الشخص، ليا إجراء تاني معاه قانوني، بسبب المخالفات إلى قام بيها».


وأضاف: «العقد كان ممكن يتوثق ليوم 1-6، الإداري إلى بيتكلم في الموضوع ده بيحاول يداري على مشاكله وأزماته وهو سبب نشر هذا الأمر». وواصل: «الإداري هو هو وكيل سيسيه من الباطن وحولته للتحقيق مرتين في نادي الزمالك لأسباب لن أذكرها في الإعلام وهو إلى تسبب في عدم توثيق عقد رزاق سيسيه».


وأردف: «فرجاني ساسي المفروض أنه يتمد عقده ولكن عقد فترة إعارته مش موثق، لما ينتهي اعارته هيبقى فاضل موسم واحد بس مع نادي الزمالك».

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