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هل يعود للأهلي؟.. طلائع الجيش يتحدث عن وجهة عمرو جمال

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هل يعود للأهلي؟.. طلائع الجيش يتحدث عن وجهة عمرو جمال هل يعود للأهلي؟.. طلائع الجيش يتحدث عن وجهة عمرو جمال

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تحدث أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش عن فوز فريقه على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف. وقال في تصريحات تليفزيونية: «من بداية الدور الثاني والأمور تسير بشكل كويس مع الجهاز الفني واللاعبين، مش بنسبق الأحداث بشأن طموحنا، لكن كل ما تكسب كل ما الطموحات تزيد».

وتابع: «نأمل أن يستمر عمرو جمال معنا ولكن طموحاته اختلفت وزادت بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب الموسم الحالي». مضيفًا: «اعتقد أنه بنهاية الموسم سيتلقى عمرو جمال عروض كتير، نتمنى يكمل ولكن الأقرب أنه يرحل بعد نهاية الموسم».

وواصل المهدي تصريحاته: «علاقتنا بنادي الإسماعيلي كبيرة، وكان يهمنا أنه يتعافى ويكون في مركز كويس، الحديث عن استمرار حسين السيد مع الدراويش أمر سابق لأوانه، سنعرض الموضوع على مجلس الإدارة ونشوف لو في رغبة». واختتم: «أما بالنسبة لأحمد سمير، فإن مجلس الإدارة هو من سيحدد مستقبله لو في عروض، هو من حق النادي، هم إلى ليهم الأحقية يقروا موقف اللاعب والطريقة إلى تتماشى مع ادارة النادي».

المصرى اليوم

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