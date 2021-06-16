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عضو لجنة السابق: احتفظت بعقد مصطفى محمد لمدة شهر والإداري أهمل توثيقه

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عضو لجنة الزمالك السابق: احتفظت بعقد مصطفى محمد لمدة شهر والإداري أهمل توثيقه عضو لجنة السابق: احتفظت بعقد مصطفى محمد لمدة شهر والإداري أهمل توثيقه

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قال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق في إن جالاتا سراي قام بتحويل قيمة إعارة مصطفى محمد إلى الزمالك بعد 48 ساعة من اتمام الصفقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصطفى محمد وقع على بياض لتمديد عقده مع الزمالك بعد انتهاء إعارته إلى جالاتا سراي واحتفظت بعقد تمديد مصطفى محمد معي لمدة شهر. وأوضح أن آخر يوم لتوثيق عقد مصطفى محمد كان 1 يونيو الماضي وإداري الفريق أهمل توثيقه ويجب أن يعاقب. وأكد أن مصطفى محمد يمكنه توقيع عقد جديد مع الزمالك عندما يحضر إلى لتوثيقه.

وأضاف إبراهيم عبدالله أن عقد رزاق سيسيه مع الزمالك غير موثق وبعد نهاية إعارته للاتحاد السكندري يتبقى في عقده موسم واحد مع الزمالك. وأشار إلى أن اللجنة السابقة في الزمالك لم تتعاقد مع أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني وعمرو الدرديري كان محق عندما قال إننا علمنا برحيل فرجاني ساسي منذ فترة ورفضنا إعلان ذلك ولا ألوم اللجنة السابقة في عدم تجديد عقد فرجاني ساسي.

المصرى اليوم

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