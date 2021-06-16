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تعرف على إنجازات وزارة التضامن في الرعاية الصحية و«حياة كريمة» خلال 7 سنوات  

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تعرف على إنجازات وزارة التضامن في الرعاية الصحية و«حياة كريمة» خلال 7 سنوات   تعرف على إنجازات وزارة التضامن في الرعاية الصحية و«حياة كريمة» خلال 7 سنوات  

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها حول أهم الإنجازات التي قدمتها خلال السبع سنوات الماضية منذ أن تولي الرئيس حكم البلاد في ملف «تكافؤ الفرص الصحية»، أنه الخطة كانت تستهدف برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وصغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، وفي عام 2020، استهدف البرنامج إجمالي 41،000 أُم بتكلفة 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

أوضحت دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية. أما في ملف تطور برنامج حياة كريمة وأهدافه، انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والبرنامج الرئاسي «حياة كريمة» عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا. وقد أسهمت 23 جمعية أهلية في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهامًا بلغت قيمته 17% من إجمالي التكلفة تقريبًا. وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.


وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 186،525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و6,3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 1,090,545 مستفيد من القوافل الطبية و13,838 مستفيد من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27,112 مستفيد من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6,7 الف أسرة.


وتم التوسع في البرنامج الرئاسي ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 52 مركز في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.

المصرى اليوم

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