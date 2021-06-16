«ديوكوفيتش» يحافظ على صدارة التصنيف.. و«تسيتسيباس» يتقدم

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حافظ النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمى للتنس، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة رولان جاروس. وشهدت المراكز العشرة الأولى بعض التغييرات، حيث ارتقى اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس للمركز الرابع، بعد وصوله إلى نهائى رولان جاروس، بينما تراجع النمساوى دومينيك ثيم إلى المركز الخامس.

وارتقى الإسبانى روبرتو باوتسيتا أجوت مرتبة واحدة، ليحتل التصنيف العاشر، وتراجع الأرجنتينى دييجو شفارتزمان للمركز 11.

فى سياق متصل، قال اللاعب المعتزل ماتس فيلاندر، المتوج بـ 7 ألقاب كبرى، إن الصربى نوفاك ديوكوفيتش أمامه فرصة فعلية لأن يصبح أول لاعب يحصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى للتنس فى عام واحد، منذ ما يزيد عن نصف قرن، بعد أن توج بلقبى أستراليا وفرنسا المفتوحتين.

نوفاك ديوكوفيتش

وفاز ديوكوفيتش بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الثانية، بعد التغلب على اليونانى ستيفانوس تيتيباس فى المباراة النهائية على ملاعب رولان جاروس.

وكثيرًا ما وجد ديوكوفيتش صعوبة فى الفوز بلقب فرنسا المفتوحة مقارنة ببقية البطولات الكبرى، وهو يستعد حاليًا لخوض بطولة ويمبلدون الفائز بلقبها فى المرتين السابقتين (2018 و2019).

وديوكوفيتش (34 عامًا) أيضًا قوة لا يستهان بها على الملاعب الصلبة، بعد فوزه بلقب أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن بارك 9 مرات فى رقم قياسى غير مسبوق، إضافة إلى التتويج بلقب أمريكا المفتوحة 3 مرات، مما يرشحه للفوز باللقب فى ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك فى سبتمبر. ولم يستبعد ديوكوفيتش إمكانية حصده جميع الألقاب الأربعة الكبرى هذا العام ومعادلة إنجاز رود ليفر عندما توج بجميع ألقاب الفردى الكبرى فى 1969، كما لم يستبعد أيضًا إمكانية تتويج الإنجاز بالفوز بالذهبية الأوليمبية فى دورة ألعاب طوكيو. وقال فيلاندر، الذى يعمل حاليًا محللًا لشبكة يورو سبورت التليفزيونية: «نحن الآن نقترب من الموسم الذى نرشح فيه بكل ثقة نوفاك للفوز ببطولة ويمبلدون، كما أنه مرشح أيضًا للفوز بلقب أمريكا المفتوحة بالنظر إلى إنجازاته على الملاعب الصلبة».

وأكد ديوكوفيتش جدارته فى المباراة النهائية، عندما حقق الفوز بعد أن عوض تأخره بمجموعتين وصمد حتى النهاية رغم استمرار المباراة 4 ساعات و11 دقيقة.

كما خاض اللاعب الصربى مباراة ماراثونية مماثلة استمرت أكثر من 4 ساعات أيضا فى الدور قبل النهائى أمام الإسبانى رفائيل نادال، المتوج بلقب البطولة 13 مرة.

وقال ميشا زفيريف، شقيق المصنف السادس عالميًا ألكسندر زفيريف، إن ديوكوفيتش على ما يبدو تحول انتباهه إلى ويمبلدون بالفعل. ونقلت شبكة يورو سبورت عن زفيريف قوله: «إنه أسطورة وهو يسير فى طريق الفوز بجميع الألقاب الأربعة الكبرى فى نفس العام».

وتابع: «لا أدرى إن كان هذا سيتحقق أم لا، لكن إنجازاته هائلة، وخاصة الطريقة التى فاز بها». وأضاف زفيريف: «كنت أنظر إلى نوفاك خلال الإعداد لمراسم التتويج، وبدا أنه كان يستعد لبطولة ويمبلدون. كان فى كامل التركيز».

وأتم: «أعتقد أنه كان يفكر فعليا فى منافسه المقبل فى ويمبلدون، وفى أسلوب اللعب والاستعداد.. إنه ماكينة».