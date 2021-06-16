مسجون سابق لحلاقة شعر نجوم إنجلترا فى يورو 2020

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كشفت صحيفة «ميرور»، الإنجليزية، أن لاعبى منتخب إنجلترا يحاولون الظهور فى أفضل صورة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية، المقامة حاليًا والتى ستنهى يوم 11 من يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة إن لاعبى منتخب إنجلترا يحافظون على مظهرهم من خلال حلاق كان فى الأصل سجينًا، وهو دومينيك أوثول (34 عامًا)، هو الآن حلاق منتخب الأسود الثلاثة، ولديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعى، ويوضح أنه تعرض للطعن 6 مرات وتعلم قص شعره أثناء وجوده فى السجن منذ 12 عامًا.

ووفقًا للصحيفة، الآن هو ناشط فى مجال مكافحة الجرائم، وتمت دعوته من قبل اتحاد كرة القدم الإنجليزى لرعاية شعر الفريق فى المقر الرئيسى فى إنجلترا، حيث يكون وجهًا مألوفًا لعدد من اللاعبين مثل ماركوس راشفورد وجادن سانشو ودانى ويلبيك.

يدير دومينيك متجرين للحلاقة فى جنوب غرب لندن ويساعد الأطفال فى المشاريع المجتمعية.

وعن ماضيه قال: «لا أريد أن أقول أى شىء لأننى لا أريد أن أزعج أحداً، أريد فقط أن أساعد الآخرين فى المجتمع».

ونشر الحلاق على إنستجرام، الجمعة، عند وصوله معسكر إنجلترا، بعض الكلمات: «لا يمكننى الكذب، كل هذا جنون، قبل 12 عامًا كنت جالسا فى زنزانة».

وقال سابقًا عن نجاحه فى عمله الجديد: «لقد بدأ الأمر منذ دخولى السجن، لأكون صادقًا، كنت محظوظًا لأننى حصلت على وظيفة حلاقة، أخذتها فقط للخروج من زنزانتى».

على جانب آخر، أصيب مشجع إنجليزى بجروح خطيرة خلال مباراة إنجلترا ضد كرواتيا، التى جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب «ويمبلى»، فى افتتاح مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتى انتهت بفوز الأسود الثلاثة بهدف نظيف ثأروا فيه لهزيمتهم فى بطولة كأس العالم الماضية.

ووفقاً لموقع «Evening Standard»، البريطانى، فإن مشجعا إنجليزيا تعرض لسقوط من المنصة الخاصة بملعب استاد «ويمبلى» فى لندن عقب انطلاق مباراة إنجلترا ضد كرواتيا مباشرة، حيث تعرض لجروح خطيرة تم خلالها إسعافه بشكل مبدئى قبل نقله إلى المستشفى فى حالة خطيرة للغاية.

ورأى شهود أصابهم الذعر- حسب وصف الموقع البريطانى- المشجع يهبط من أعلى على «الخرسانة» أسفل المدرجات بطريقة مثيرة دفعت البعض للبكاء بسبب ما شاهدوه، مؤكدين أنه عندما سقط فقد وعيه ولم ينطق.

وقال متحدث باسم ملعب ويمبلى: «يمكننا أن نؤكد سقوط متفرج من المدرجات مباشرة بعد انطلاق المباراة بين إنجلترا وكرواتيا على ملعب ويمبلى».

أضاف المتحدث باسم ويمبلى: «تلقى المتفرج رعاية طبية فى الموقع، ثم نُقل إلى المستشفى فى حالة خطيرة».

أوضح المسؤول الإنجليزى: «سنواصل العمل مع يويفا لضمان التحقيق فى الأمر بشكل كامل، ونحن مستمرون فى مراقبة الوضع».