«بيتر شمايكل» يفتح النار على «يويفا» بسبب «إريكسن»

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فتح بيتر شمايكل، الحارس المخضرم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك، النار على الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، بعد قرار استكمال مباراة الدنمارك وفنلندا، السبت الماضى، بمنافسات يورو 2020.

وعُلقت مباراة الدنمارك وفنلندا بقرار من اليويفا، بعد الإصابة القوية والمفزعة التى تعرض لها كريستيان إريكسن، لاعب المنتخب الدنماركى، والذى سقط على أرض الملعب دون تدخل من أى لاعب فى واقعة أثارت رعب الجميع.

لكن بعد الواقعة أصدر اليويفا قرارا باستكمال اللقاء فى نفس اليوم، معللا ذلك بأن لاعبى المنتخبين طالبوا باستكمال المباراة بعد التأكد من سلامة إريكسن.

وقال شمايكل، فى تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو»، الإيطالى: «يويفا قال إن اللاعبين أصروا على اللعب، لكنى أعلم أن هذه ليست الحقيقة».

وأضاف «الاتحاد الأوروبى وضع 3 خيارات على الطاولة، الأول هو لعب الـ 50 دقيقة المتبقية على الفور، بينما كان الخيار الثانى هو استكمال المباراة ظهر اليوم التالى، أما الخيار الثالث فهو عدم استكمال المباراة واحتساب المنتخب الدنماركى خاسرا بنتيجة 3-0».