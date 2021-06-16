أخبار عاجلة

لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات -
الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز» -
التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020» -
«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا -
تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي» -
ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية -
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد -
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ستموت ديمغرافيا -
«حماس»: الاعتداءات الإسرائيلية في سلوان عبث في صواعق التفجير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«بيتر شمايكل» يفتح النار على «يويفا» بسبب «إريكسن»

Print
«بيتر شمايكل» يفتح النار على «يويفا» بسبب «إريكسن» «بيتر شمايكل» يفتح النار على «يويفا» بسبب «إريكسن»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فتح بيتر شمايكل، الحارس المخضرم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك، النار على الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، بعد قرار استكمال مباراة الدنمارك وفنلندا، السبت الماضى، بمنافسات يورو 2020.

وعُلقت مباراة الدنمارك وفنلندا بقرار من اليويفا، بعد الإصابة القوية والمفزعة التى تعرض لها كريستيان إريكسن، لاعب الدنماركى، والذى سقط على أرض الملعب دون تدخل من أى لاعب فى واقعة أثارت رعب الجميع.

لكن بعد الواقعة أصدر اليويفا قرارا باستكمال اللقاء فى نفس اليوم، معللا ذلك بأن لاعبى المنتخبين طالبوا باستكمال المباراة بعد التأكد من سلامة إريكسن.

وقال شمايكل، فى تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو»، الإيطالى: «يويفا قال إن اللاعبين أصروا على اللعب، لكنى أعلم أن هذه ليست الحقيقة».

وأضاف «الاتحاد الأوروبى وضع 3 خيارات على الطاولة، الأول هو لعب الـ 50 دقيقة المتبقية على الفور، بينما كان الخيار الثانى هو استكمال المباراة ظهر اليوم التالى، أما الخيار الثالث فهو عدم استكمال المباراة واحتساب المنتخب الدنماركى خاسرا بنتيجة 3-0».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية