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تأكد غياب نجم عن مباراة أسوان

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تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة أسوان تأكد غياب نجم عن مباراة أسوان

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، أن التونسي سيف الدين الجزيري، لن يلحق بمباراة الفريق أمام نظيره أسوان.

ويلعب الزمالك أمام أسوان مساء الخميس بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون: «من الصعب جداً لحاق الجزيري بمباراة أسوان، حيث سيعود من تونس خلال ترانزيت من تركيا وهذا بالطبع سيؤثر على أدائه البدني».

وعن بن شرقي: «سيتواجد اليوم الأربعاء في القاهرة وأنا من فضلت بقائه من أسرته ليوم اّخر وسيعود من المغرب مباشرةً بدون ترانزيت».

المصرى اليوم

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