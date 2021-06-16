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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن التونسي سيف الدين الجزيري، لن يلحق بمباراة الفريق أمام نظيره أسوان.

ويلعب الزمالك أمام أسوان مساء الخميس بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون: «من الصعب جداً لحاق الجزيري بمباراة أسوان، حيث سيعود من تونس خلال ترانزيت من تركيا وهذا بالطبع سيؤثر على أدائه البدني».

وعن بن شرقي: «سيتواجد اليوم الأربعاء في القاهرة وأنا من فضلت بقائه من أسرته ليوم اّخر وسيعود من المغرب مباشرةً بدون ترانزيت».