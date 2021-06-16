أخبار عاجلة

لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات -
الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز» -
التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020» -
«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا -
تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي» -
ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية -
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد -
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ستموت ديمغرافيا -
«حماس»: الاعتداءات الإسرائيلية في سلوان عبث في صواعق التفجير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كوادرادو : فوز كولومبيا فى افتتاح كوبا - أمريكا دفعة معنوية

Print
كوادرادو : فوز كولومبيا فى افتتاح كوبا - أمريكا دفعة معنوية كوادرادو : فوز كولومبيا فى افتتاح كوبا - أمريكا دفعة معنوية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد اللاعب الكولومبى خوان جييرمو كوادرادو أنه كان من المهم أن يبدأ منتخب بلاده بطولة كوبا- أمريكا بالفوز، عقب تغلبه فجر الاثنين على الإكوادور بهدف نظيف أحرزه إدوين كاردونا.

وسجل كاردونا هدف اللقاء الوحيد لمنتخب «لوس كافيتيروس» فى الدقيقة 42 من ركلة حرة أمام منطقة جزاء الإكوادور، حيث تبادل الكرة مع كوادرادو، الذى مررها إلى ميجل بورخا داخل المنطقة ليهئ الكرة برأسه لكاردونا المتقدم، والذى يسدد الكرة من لمسة واحدة ترتطم بالأرض وتقفز إلى داخل الشباك على يمين الحارس.

وصرح كوادرادو، بعد المباراة: «كان من المهم أن نبدأ بالفوز، كانت مباراة صعبة للغاية فى ملعب صعب. لم نحظ بالوقت الكافى للاستعداد جيدا للمباراة لعدم توافر الظروف الملائمة للقيام بذلك، لكن ما كان لدينا من تعطش وتطلع للفوز مكننا من إحراز النتيجة وهذا ما يهم».

يذكر أن منتخب كولومبيا يقع فى المجموعة الأولى مع كل من البرازيل وبيرو والأكوادور وفينزويلا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي

حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي

إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة

إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة

إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4

إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4

«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي

«هيئة الدواء» تعقد الاجتماع الرابع لإعداد دستور الأدوية الرقمي