نص الكامل لشهادة محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة».. ماذا قال عن «بن لادن»؟

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تنشر المصرى اليوم نص شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب أمام محكمة جنايات القاهرة التي نظرت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة ١٢ متهما بـ«داعش إمبابة»

في بداية الجلسة سأل المستشار محمد سعيد الشربينى الشيخ محمد حسين يعقوب عن أسباب تخلفه عن الحضور؟ أجاب بأنه يوجه الشكر لهيئة المحكمة، وأن سبب تخلفه نتيجه مرضه وإصابته بانزلاق غضروفي، ولديه الإشاعات والتقارير الطبية التي تفيد صحه كلامه، إضافة إلى أنه سأل أحد المحامين عن الحضور فأخبره أن الحضور اختيارى، فعقب القاضى على حديثه أن طلب المحكمة حضورك ليس عبثا.

2 - ما هو مفهومك عن الدين؟

قال محمد حسين يعقوب، إن الدين علماء وعباد، وأنه نشأ وسط أسرة دينية جده كان الشيخ يعقوب ووالده حسين يعقوب وأنه لا يفتى ويسأل العلماء ويستشرهم وليس له علاقة بالسياسة.

3 - ما هي الكتب التي تقرأ فيها؟

الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في قضية «داعش أمبابة»

الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في قضية «داعش أمبابة»

أنا قرأت في كتب كثيرة ومن هذه الكتب كانت للطبرى والقرطبى.4 - ماهى مؤهلاتك العلمية؟أنا خريج دبلوم معلمين وكل ما أقوله عبارة عن اجتهادات شخصية من خلال قراءتى.5 - منذ متى بدأت الدعوة؟بداية دعوتى كانت في عام ١٩٧٨ وكانت من فوق المنابر والمساجد وعن طريق القنوات التلفزيونية.6 - لماذا تسعى لنشر الدعوة؟أنا أعمل وعلى الله تبليغ دعواتى وأدفع الناس للصلاه وحديثى لهم بالعوام.7 - هل لكلامك تأثير على الناس؟حين أقف على المنبر وأخطب الجمعة لا أشعر من أمامى، وأخاطب الله ورسالتى موجه للعامة من الملتزمين والشباب.8 - هل أثرت دعواك وحديثك على الشباب والملتزمين؟أنا بقول للناس صلوا على النبى لان أسعى إلى مجال علم القلوب وعلم السير إلى الله.9 - ما سبب طلبك المستمر للصلاه على النبى؟أصل أنا بحب النبى.10 - ما هو الفكر السلفى ومضمونه؟هذا السؤال يوجه إلى دعاه الفكر السلفى؟11 - ما هى انتمائتك؟أنا لا انتمى إلى حزب أو جماعة، وأقول إن لهم منهجهم .12- ما هو تفسيرك لما قرره أحد المتهمين بأنه ينفذ تعليمات أبو إسحاق ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومصطفى العدوى؟محمد حسان يخاطب الملتزمين وأنا اخاطب العوام.13 - فسر الفكر السلفى التكفيرى؟أنا أعرف أن السلفى سلفى والتكفيرى تكفيرى.14 - المتهم قال إنه انتقل إلى المرحلة الرابعة وهى الجهاد والخامسة وهى الفكر الداعشى؟كثيرا ما كنت أقول لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة، وجهادنا أن نكثر الصالحين حتى لا تهلك الأمة وهذا معنى الجهاد.15- إلى أي مذهب تنتمى؟أنا أنتمى إلى المذهب الحنبلي.16- هل قرأت أو درست بعض الآراء؟أنا أخذ ما أريده. فعقب عليه القاضى المفروض تقرا الكتاب كله. فرد «يعقوب»: أنا بأخذ إلا عايزة.17- ما هو المقصود بالإمام والخليفة؟الإمام هو خليفة المسلمين الذي نصره أهل الحل والعقد، وأن الخليفة هو الذي بايعه المسلمين جميعا على مستوى العالم .18- هل يوجد الآن خليفة؟لا يوجد خليفة لعدم اجتماع المسلمين عليه، وأن ولى الأمر هو رئيس الدولة.19 - ما الذى تهتم به؟اهتم بالنجاه من النار وأساعد الناس على النجاه منها، إما إذ كان تكفيرى أو داعشى فأنا ليس لى علاقة به وهو يسأل عن هذا .20 - هل تسمع عن تنظيم القاعدة؟زى ما حضرتك بتسمع من الإعلام. فعقب عليه القاضى: لا أسمع.21 - كرر القاضى السؤال مرة ثانية: سمعت عن تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن؟أنا لا أعرف فكره ولا قضيته إيه.22 - ما سبب تعدد مسميات الجماعات الإرهابية وهل تختلف في الفكر والمضمون؟أنا لا أدرى ولا أعرف هذه الأسماء والشخصيات.23- ما حكم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية؟أنا لا أدرى لأننى لا أستطيع أن أحكم عليهم بأن ما يفعلوه صح اما خطأ.24- الجماعات الإرهابية تقول إن مصر لا تنفذ الشريعة الإسلامية؟هذا الكلام خطأ شكلا ومضمونا .25- ماذا تقول عن أقوال المتطرفين إن الجهاد في سبيل الله هو ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مؤسسات الدولة؟هؤلاء جهلة ودماغهم هي اللي وصلتهم لكده لآن أي ولد معاه تليفون بثلاثة تعريفة يعرف يشوف حاجات أغرب من الخيال على النت فهو بحر لو غاص فيه سوف يضلله ضلالا مبينا.26 - ماذا تعرف عن جبهة النصرة وجماعة الإخوان المسلمين؟أعرف أن جماعة الإخوان المسلمين «مالين الدنيا»، وأن الشيخ حسن البنا عقب اسقاط الخلافة الإسلامية دعا الناس إليها وبحث للوصول إلى الحكم .27- ماذا تعرف عن الفكر الداعشى ؟لا أعلم شئ.28- وما حكم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية؟لا يجوز التعصب لشخصا وإتباعه مطلقا إلا شخصا واحد هو سيدنا محمد ولا ينحاز إلا لجماعة الصحابة.29- مارأيك في إيديولويجية سيد قطب؟سيد قطب له قصة سافر إلى أمريكا وأراد الالتزام بالدين، ولم يتفقه في علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ.30- ما رأيك في الفئة الممتنعة؟أنا لا أعرف ما هى وقال إنه ورد في كتاب ابن تيمية.31 - ماذا تعرف عن فارس أبو جندل؟أول مرة أسمع عنه.. وقال له القاضى إنه جاء في أحد كتيبات تنظيم داعش أن قتال الطائفة الممتنع واجب من واجبات الدين

وفى نهاية الجلسة أعفى المستشار محمد السعيد الشربينى محمد حسين يعقوب من الغرامة المقررة في حقه وقدرها ألف جنيه بعد أن التمس دفاعه إلغائها نظر لظروفي الصحية.