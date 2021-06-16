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حقيقة مفاوضات مع وليد أزارو وباسم مرسي.. كارتيرون يعترف

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حقيقة مفاوضات الزمالك مع وليد أزارو وباسم مرسي.. كارتيرون يعترف حقيقة مفاوضات مع وليد أزارو وباسم مرسي.. كارتيرون يعترف

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، عن موقف النادي من ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي.

وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية: «لم نفاوض أزارو ولم أطلب التعاقد معه وجميع ما تم تداوله عبر المواقع الالكترونية غير صحيح».

وأكمل: «بالطبع أعرف أزارو، ودربته في الاهلي وقابلته في خلال ولايتي للتعاون، وهو مهاجم مميز ولكن لا توجد نية لضمه لصفوف الزمالك».

وعن باسم مرسي مهاجم الانتاج الحالي والزمالك السابق: «أتابعه وأتابع كل المهاجمين في الفترة الأخيرة بشكل دقيق».

المصرى اليوم

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