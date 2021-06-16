أخبار عاجلة

لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد -
الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات -
الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز» -
التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020» -
«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا -
تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي» -
ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية -
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد -
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ستموت ديمغرافيا -
«حماس»: الاعتداءات الإسرائيلية في سلوان عبث في صواعق التفجير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

انخفاض جديد.. تعرف على فى وعالميا فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021

Print
انخفاض جديد.. تعرف على سعر الذهب فى مصر وعالميا فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021 انخفاض جديد.. تعرف على فى وعالميا فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر، في نهاية تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021، بعد الإستقرار الذى شهده منذ مساء الإثنين لينخفض لأدنى مستوى له منذ فترة طويلة.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الثلاثاء، 911 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 797، والعيار 18 قيراطًا، 683 جنيها، والجنيه الذهب 6380 .

كما واصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في نهاية التعاملات الثلاثاء بالبورصات والأسواق العالمية وسط حالة من الترقب لإجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى لمناقشة سياساته لدعم الإقتصاد ويتوقع 60٪ من الخبراء أنه سيتخلى عن جزء كبير من سياسات الدعم للإقتصاد

وانخفض العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الثلاثاء 0.03% ، كما انخفضت التعاملات الفورية بنسبة 0.44٪ ، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو، 819.55 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,858.95 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 910 إلى 912
عيار 22 834 إلى 836
عيار 21 796 إلى 798
عيار 18 682 إلى 684
عيار 14 531 إلى 532
عيار 12 455 إلى 456
الاونصة 28292 إلى 28363
الجنيه الذهب 6368 إلى 6384
الكيلو الذهب

909714 إلى 912000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 936.63 جنيه 59.77 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 858.58 جنيه 54.79 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 819.55 جنيه 52.30 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 702.48 جنيه 44.83 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 546.37 جنيه 34.86 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 468.32 جنيه 29.88 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 390.26 جنيه 24.90 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,556.44 جنيه 418.37 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 29,132.57 جنيه 1,858.95 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 93,663.40 جنيه 5,976.67 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 936,634.00 جنيه 59,766.71 $

اقرأ أيضًا:

«أقل سعر من أسابيع».. سعر الذهب في مصر وعالميًا بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

استقر عند هذا السعر.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 13 يونيو 2021

«استقرار عند الانخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 12 يونيو 2021

هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

«عاد للارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 10 يونيو 2021

تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها