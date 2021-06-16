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انخفض سعر الذهب في مصر، في نهاية تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021، بعد الإستقرار الذى شهده منذ مساء الإثنين لينخفض لأدنى مستوى له منذ فترة طويلة.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الثلاثاء، 911 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 797، والعيار 18 قيراطًا، 683 جنيها، والجنيه الذهب 6380 .

كما واصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في نهاية التعاملات الثلاثاء بالبورصات والأسواق العالمية وسط حالة من الترقب لإجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى لمناقشة سياساته لدعم الإقتصاد ويتوقع 60٪ من الخبراء أنه سيتخلى عن جزء كبير من سياسات الدعم للإقتصاد

وانخفض العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الثلاثاء 0.03% ، كما انخفضت التعاملات الفورية بنسبة 0.44٪ ، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو، 819.55 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,858.95 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 910 إلى 912 عيار 22 834 إلى 836 عيار 21 796 إلى 798 عيار 18 682 إلى 684 عيار 14 531 إلى 532 عيار 12 455 إلى 456 الاونصة 28292 إلى 28363 الجنيه الذهب 6368 إلى 6384 الكيلو الذهب 909714 إلى 912000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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