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قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مدرب الفريق بذل مجهود كبير، في مباراة سموحة أمام بيراميدز، ما أسهم في تحقيق الفوز بثلاثية على بيراميدز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن اللاعبين بدأوا المباراة بتركيز وكانت الرغبة في الفوز حاضرة لديهم، مردفا «أعطني عدالة تحكمية وخد نتائج ممتازة».

وأكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن كل لاعبي الفريق نجوم المباراة وأدوا أكثر ما عليهم، مشيرا إلى أن هناك مكافأة لهم وفقًا للائحة.

عبر عن حبه لرمضان صبحي، منذ أن كان صغيرا وظهر في أول لقاء له مع الكابتن محمود الخطيب، قائلا: إن رمضان لاعب مؤثر وموهوب كبير، ولكنه اليوم متوترا ومتعصبا

وأشار فرج عامر، رئيس نادي سموحة إلى أنه لا يجيد الحرب النفسية على المنافسين، موضحا أن الهاني سليمان مكانه الطبيعي المنتخب، موضحا أنه لا يستطيع الاستغناء عن كناريا لعدم وجود بديل له.

واختتم فرج عامر، رئيس نادي سموحة رمضان صبحي يستحق أموال أكثر من القيمة التي دفعها بيراميدز للنادي الأهلي.