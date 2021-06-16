ربما لا فرق: «قصة قصيرة» لــ ياسر العبد

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دعوتها فاستجابت وأتت إلىّ فى حلمى، عاتبتها كيف تأتى فقط حين أدعوها، وهذا يخالف عهد الأحبة، لم تجب.. المهم أنها أتت، أتت متهادية رقراقة مثل ماء الطلمبات الحبشية... تطل فى وجل وتنظر إلىّ نظرات أعرفها، لم يعجبها فكرة أن أدعوها فتستجيب، فتلك نمطية عاشت عمرها تمقتها، كما كانت تمقت تقليم الأشجار.. وتفضل أن تتركها على فطرتها وطبيعتها، كل غصن يذهب إلى حيث يريد، هكذا كانت الفروق بيننا، أنا أخطط وأتحسب وأتردد، وهى قاطعة.. تتقدم كيفما يحلو لها.

فتحت فؤادة هويس الماء لتشرب الظمأى ويرتوى الزرع... اكتملت حكاية العشاق حين عرف كل منهما إلى أين ينظ... البئر التى آوت نبيًا وفرّقت بين جيشين لا تحكى لنا ما حدث، وتتركنا نحكى عنها ما كان بها.. المسيح حين صعد إلى الجبل، لم يكره أعداءه.

سمعتُ عميقًا ما قالت.. ترجّلت هى. فقد كانت تركب شيئًا لم أستبنه.

قلت لها: أنتِ باب الحكايات... فقالت إن الحكايات ليس لها باب.

قلت لها أريد أن أذهب معك الليلة إلى حيث ستعودين، قالت أترانى ذهبت لكى أعود؟.

قلت نعم نعم.. لم تذهبى.

قلت أنا مرتبك جدًا، طلبتك فلما جئتِ نسيتُ ما كنت أريد.

قالت أنت تريد أن أحكى لك مآل الفراشات ورسائل النور وأحاديث الطيور فى مواسم الهجرات.. وهى أشياء لا تُحكى.

قلت لها ثبّتينى فأنا ضعيف، وروحى ممزقة وتعترينى كوابيس الفقْد.

قالت مالى وما للتثبيت!، أنا فى هذا مثلك تمامًا، غير أنى تبينت أن الرؤى لا تُفسر.

قلت لها ما الفرق بين هنا وبين هناك، بين ما كنتِ عليه وما صرتِ إليه؟

قالت: لا شىء.

قلت كيف؟!

قالت: لا شىء... وأشارت إلى المطر الذى كان قد بدأ فى التساقط، قويًا عنيفًا مفاجئًا.. وبدأت تعدو مبتعدة.

تابعتها وهى تعدو حتى اختفت.

لم أحاول حتى اللحاق بها، كأن شَيئًا ما يجذبنى ويمنعنى من الحركة.

أفقت من حلمى على وقع خبطات قوية على شباك غرفة النوم وعلى الجزء الخارجى من جهاز التكييف.. فتحت الشباك... فوجدت مطرًا كثيفًا غير معتاد، فتحت ذراعى وصدرى وحواسى ووقفت أتنفس تلك الرائحة الزكية، وأنا أتمتم بهدوء ونشوة:

ربما لا فرق.. ربما نعم.. ربما لاشىء.