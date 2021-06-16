بمناسبة معرض القاهرة الدولى للكتاب .. 45 عامًا من الشعر فى مختارات شعرية لـ «محمد الشحات»

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على امتداد ما يقرب من 45 سنة ومنذ أن أصدر ديوانه الأول «الدوران حول الرأس الفارغ» عن دار الحرية للطبع والتوزيع عام 1974، قدم الشاعر خلالها ما يقرب من 22 ديوانا شعريا، قامت دار وعد للنشر والتوزيع استعدادا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ومن خلال مديرها العام الشاعر الجميلى شحاتة باختيار مختارات شعرية من أعمال الشاعر محمد الشحات وإصدارها، تحت عنوان مختارات شعرية. المختارات تمثل إبحارا فى تجربة الشاعر الشعرية الذى يواصل إبداعاته رغم توقفه التام عن الكتابة منذ عام 1996 حتى 2011. والمختارات تضم الى جانب ديوانه الاول مختارات من دواوينه: آخر ما تحويه الذاكرة (العربى للنشر والتوزيع ) 1979،

عندما تدخلين دمى- سلسلة الإبداع العربى (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1983، تنويعات على جدار الزمن (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1993، مكاشفة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1995، كثيرة هزائمى (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 1996، المترو لا يقف فى ميدان التحرير (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 2012، أدخلونى على مهل (دار وعد للنشر والتوزيع) 2013، يوميات ثورة 30 يونيو (دار وعد للنشروالتوزيع) 2013، عندما هزنى وجعى (دار وعد للنشر والتوزيع) 2014، البكاء بين يدى الحفيدة (دار وعد للنشر والتوزيع) 2014، الأعمال الكاملة فى جزأين (دار وعد للنشر والتوزيع) 2015، الحياة بلا أى وجه (دار وعد للنشروالتوزيع) 2016، حروف الوطن (دار وعد للنشر والتوزيع) 2017، محاولات لا أعرف نهايتها (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 2018، يكتب فى دفتره (دارالأدهم ) 2018، ترنيمات شاعر قبل الرحيل (دار الأديب) 2019، سيعود من بلد بعيد (دار الأدهم 2019)، رجفة المقامات (دار الأدهم 2020 )، متى ينتهى (دار الأدهم 2020)، رجل مسكون بالزرقة (اتحاد الكتاب 2021)، المرايا النقدية التجربة الشعرية عند محمد الشحات يضم 32 دراسة نقدية (دار الادهم 2020 ). كما صدر له ملامح ظلى (الهيئة العامة للكتاب 2021)، وله تحت الطبع (تمنى لو يصحبه) الهيئة العامة لقصور الثقافة، مرايا الشعر: مرايا النقد تحولات التجربة الشعرية لدى محمد الشحات، تقديم د.أيمن تعيلب عن دار الأدهم للنشر والتوزيع.