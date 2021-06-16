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مدرب سموحة: شريف إكرامي أفضل لاعب في المباراة رغم هزيمة بيراميدز

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مدرب سموحة: شريف إكرامي أفضل لاعب في المباراة رغم هزيمة بيراميدز مدرب سموحة: شريف إكرامي أفضل لاعب في المباراة رغم هزيمة بيراميدز

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قال أحمد صالح المدرب العام لفريق سموحة السكندري، عن فوز ناديه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة مساء الثلاثاء، في بطولة الدوري، إن الجهاز الفني شغال بشكل كويس، وبنوصل للاعبين أننا عاوزين نكسب الـ 3 نقط في كل مباراة.
وتابع «أحمد سامي بيذاكر المنافسين بشكل مميز لمعرفة نقاط والقوة والضعف، في مباراة بيراميدز وخط الدفاع بالنسبة لسموحة بالكامل كان غايب عن المباراة لأسباب مختلفة، لكن الاعبين بتلعب بنفس الروح والقوة، إلى غايب زي الأساسي».
وواصل صالح قائلا:«اشتغلنا على مفاتيح لعب بيراميدز، وبندافع بالجبهة بالكامل، مش بدافع بلاعب واحد أو اتنين، وقت الدفاع كله بيدافع، واللعيبة بتشيل بعض، أغلقنا المساحات على مفاتيح لعب بيراميدز بنجاح».
واختم مدرب سموحة تصريحاته «أحنا أكثر فريق بعد الأهلي والزمالك بنوصل ونصنع فرص أهداف، بشكل فني جيد، بنضيع أهداف كتير، لكن قدرنا نترجم أكبر عدد.

وفي سياق متصل أكد المدرب العام لفريق سموحة أنه رغم هزيمة بيراميدز أمام سموحة، إلا أن شريف إكرامي هو أفضل لاعب في المباراة.

المصرى اليوم

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