غلق 9 عيادات طبية و4 معامل تحاليل ومركزين طبيين في نجع حمادي

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي الثلاثاء عن تحرير محاضر غلق لـ9 عيادات طبية و4 معامل تحاليل ومركزين طيبين، وذلك لمخالفتهم، ولعدم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.

وأشارت الوحدة خلال بيان لها إلى أنه وردت معلومات من بعض المواطنين بقيام هذه العيادات بمزاولة النشاط دون إصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون فتم التنسيق مع إدارة نجع حمادي الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال طلعت عبدالشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الحملة كانت بالتنسيق مع الصحة متمثللة في التفتيش الصيدلي والعلاج الحر، وتم تحرير المحاضر اللازمة.