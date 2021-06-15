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إزالة تعديات بمساحة 363 مترا في الأقصر

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إزالة تعديات بمساحة 363 مترا في الأقصر إزالة تعديات بمساحة 363 مترا في الأقصر

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قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء التي بدون ترخيص من السلطة المختصة، وذلك بتنفيذ 2 قرار إزالة وحالة واحدة في المهد بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر بإجمالي مساحة 363 مترًا.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، في بيان، أن القرار الأول عبارة عن مخالفة لخط التنظيم ببناء سور من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بمنطقة النجع التحتاني بجوار مسجد الطاهر وعلى مساحة 360 مترًا، أما القرار الثاني عبارة عن مخالفة تركيب باب من الصاج والحديد بشارع جانبي من عزبة مهيوب بالنجع الطويل، بمساحة ٣ متر بدون ترخيص من السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام المادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

المصرى اليوم

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