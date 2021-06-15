كارتيرون يرفض باسم مرسي ويطلب ضم هذا اللاعب

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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم فريق مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون طلب ضرورة التعاقد مع حسام حسن، مهاجم فريق سموحة المعار إلى أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات رسمية مع إدارة سموحة، للتعاقد مع حسام حسن، في الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك، يستعد لخوض مباراة أسوان، المقرر لها بعد غد الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.