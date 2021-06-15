أخبار عاجلة

إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
"ابن فرحان" يعقد لقاءً رسمياً مع وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي -
أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة -
أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

12 يوليو النطق بالحكم في إعادة محاكمة 74 متهما في «أحداث قسم سمالوط»

Print
12 يوليو النطق بالحكم في إعادة محاكمة 74 متهما في «أحداث قسم سمالوط» 12 يوليو النطق بالحكم في إعادة محاكمة 74 متهما في «أحداث قسم سمالوط»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، 12 يوليو المقبل، موعدا للنطق بالحكم، في قضية إعادة محاكمة 74 متهما، بينهم 49 محبوسا احتياطيا، و25 مخلي سبيلهم، سبق معاقبتهم بالسجن ما بين 15 عاما، والمؤبد غيابيا، لتورطهم في اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط شمال المنيا في 2013 .

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأصدرت المحكمة حكما سابقا بمعاقبة المتهمين غيابيا، بالسجن ما بين 15 عاما والمؤبد، وتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم، أو تسليم أنفسهم.

يذكر أن مركز شرطة سمالوط، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات

الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات

الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز»

الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز»

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020»

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020»

«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا

«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا