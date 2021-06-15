12 يوليو النطق بالحكم في إعادة محاكمة 74 متهما في «أحداث قسم سمالوط»

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حددت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، 12 يوليو المقبل، موعدا للنطق بالحكم، في قضية إعادة محاكمة 74 متهما، بينهم 49 محبوسا احتياطيا، و25 مخلي سبيلهم، سبق معاقبتهم بالسجن ما بين 15 عاما، والمؤبد غيابيا، لتورطهم في اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط شمال المنيا في 2013 .

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأصدرت المحكمة حكما سابقا بمعاقبة المتهمين غيابيا، بالسجن ما بين 15 عاما والمؤبد، وتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم، أو تسليم أنفسهم.

يذكر أن مركز شرطة سمالوط، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013.