محامي سيدة الدقهلية : اكتشفت بعد 5 سنوات أنها مطلقة.. قسيمة الطلاق من 2015

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كشف المحامي محمد سليمان، تفاصيل السيدة التي اكتشفت أنها مطلقة منذ 5 سنوات، دون أن يخبرها زوجها، موضحًا أنه رجل أعمال وملتزم دينيًا وأخلاقيًا، كما أنه له أكثر من زيجة ومن الممكن أن يكون متزوج 4 زوجات، منوهًا إلى أنه بدأ الأمر في الوصول لمعلومات من السجل المدني وتحصل على القسيمة الورقية للطلاق منذ 2015.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه تأكد بانه لم يُرجع سيدة الدقهلية لذمته، كما أنه هذه السيدة أم وحاضنة من هذا الرجل، متابعًا: «بعد ما طلقها من غير ما تعرف حملت منه وأجهضت الطفل لاسباب صحية»، منوهًا إلى أنه لم يتواجد في فترة العدة لكي يرجعها شرعيًا وتكون على ذمته.

وأوضح أن السيدة توجهت بان زوجها طردها في 2020، كما أن المحامي العام أصدر قرار في شهر 10 من العام الماضي بتمكين الزوجة من مشاركة الزوج في مسكن الزوجية، منوهًا على القضية مازالت في يد النيابة، وهناك ببلاغ بأن هناك مواقعة أنثى دون رضاها.