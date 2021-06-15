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سيارات الإسعاف المكهنة تتحول لمأوي للكلاب الضالة بالغردقة

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سيارات الإسعاف المكهنة تتحول لمأوي للكلاب الضالة بالغردقة سيارات الإسعاف المكهنة تتحول لمأوي للكلاب الضالة بالغردقة

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العشرات من سيارات الاسعاف المكهنة منذ ١٠ سنوات بمدينة الغردقة أصبحت مكدسة حول الشوارع التي تحيط بمىق الإسعاف، بالإضافة إلى العشرات من السيارات الأخري بطريق سفاجا قنا تتراص سيارات الاسعاف القديمة المعطلة عن العمل.

وتحولت هذة السيارات المكهنة إلى مأوى للكلاب الضالة والفئران وسط مطالب من الأهالي بنقلها بعيدا عن وسط المدينة أو عرضها للبيع بمزاد علني أو إصلاح ما يمكن إصلاحه منها.

وكشف مسؤولو الإسعاف أن هذة السيارات تم صدور قرار تحت التكهين لها من قبل مرفق الإسعاف المركزى بالقاهرة منذ ١٠ سنوات، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة بها بسبب كثرة الأعطال بها وعدم وجود توكيل لها أو صيانة، فتم تجميعها بالإضافة إلى وجود مناطق تجميع أخرى بطريق سفاجا قنا، لتنفيذ قرار تحت التكهين الصادر من الهيئة العامة للاسعاف وتم اخطار هيئة الخدمات الحكومية لاقامة مزاد لبيعها وتم بيع عدد من السيارات ومازال الباقي لم يتم بيعه ولا يوجد للجراج للهيئة وهو ما تسبب في ركن السيارات المكنة في الشوارع المحيطة بمرفق الاسعاف وان هذة السيارات أكلها الصدأ وتآكل ما تبقى منها من أجزاء ما بعد إهدار المال العام وذلك لعدم بيع السيارات في مزاد علني طوال هذة المدة.

وطالب أهالي المنطقة المحيطة بمرفق الإسعاف بسرعة إخلاء هذة السيارات من الشوارع.

المصرى اليوم

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