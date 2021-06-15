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خبيرة تغذية تُقدم نصائح لإنقاص الوزن دون اتباع الأنظمة الغذائية

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خبيرة تغذية تُقدم نصائح لإنقاص الوزن دون اتباع الأنظمة الغذائية خبيرة تغذية تُقدم نصائح لإنقاص الوزن دون اتباع الأنظمة الغذائية

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قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن العديد من الناس يلجئون إلى تخسيس أوزانهم بمختلف أنواع الطرق، سواء عن طريق ممارسة التمارين الرياضية، أو اتباع الأنظمة الغذائية، أو من خلال تطبيق العديد من الوصفات الطبيعية، وذلك بهدف التخلص من الوزن الزائد.

ونصحت «سامي»، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج «تتبيلة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بضرورة الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، والمشبعة بالدهون، والسعرات الحرارية، والالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن؛ وتجنب الأكل خلال مشاهدة التلفاز، لأن الشخص لا يلاحظ الكميات التي يتناولها.

وتابعت: «يجب الالتزام بممارسة التمارين الرياضية كل يوم أو ثلاث مرات في الأسبوع، وبما لا يقل عن النصف ساعة في كل مرة، والابتعاد عن تناول الكحول، ومحاولة تجنبها قدر الإمكان، مع المحافظة على وجبة الإفطار والالتزام بها وأخذ قسطٍ كافٍ من النوم كل ليلة، ومحاولة الاسترخاء، والابتعاد عن عوامل التوتر والقلق.

المصرى اليوم

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