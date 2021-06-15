أستاذ قانون دولي: تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد عمل عدائي

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قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يؤكد وقفة الدول العربية مع بعضها تجاه قضية سد النهضة، وتأييدهم للموقف المصري والسوداني.

وأضاف الدكتور أيمن سلامة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الصين أكدت إلى ضرورة استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، كما صرح بذلك المبعوث الأمريكي أثناء تواجده في مصر.

وأوضح أن هناك تدابير مضادة حين يلحق ضررا جسيم بدولة عربية يكون هناك العديد من المكنات، منها تعليق المفاوضات أو المصادقة، وتقييد دخول الرعايا الاثيوبيين للدول العرية، وحظر التعامل مع شركات الطيران الجوية الإثيوبية.

وأكد أنه لابد أن تكون الكرة في ملعب الدول العربية من جديد، لافتاً إلى أن تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد تسمى بالأعمال العدائية.

وأشار إلى أن القضاء الدولي غير متحد حتى هذه اللحظة بشأن سد النهضة، منوها بأن مصر قدمت مجلدات ضخمة بالإضرار الجسيمة عام 2014/2015، ولكن القانون الدولي مقيد، والدول مكبلة بأن تلتزم بالمبادئ لتسوية النزاعات السلمية.