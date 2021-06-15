أستاذ قانون دولي: تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد عمل عدائي

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قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يؤكد وقفة الدول العربية مع بعضها تجاه قضية سد النهضة، وتأييدهم للموقف المصري والسوداني.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الصين أكدت إلى ضرورة استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، كما صرح بذلك المبعوث الأمريكي أثناء تواجده في مصر.
وأوضح أن هناك تدابير مضادة حين يلحق ضررا جسيم بدولة عربية يكون هناك العديد من المكنات، منها تعليق المفاوضات أو المصادقة، وتقييد دخول الرعايا الاثيوبيين للدول العرية، وحظر التعامل مع شركات الطيران الجوية الإثيوبية.
وأكد أنه لابد أن تكون الكرة في ملعب الدول العربية من جديد، لافتاً إلى أن تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد تسمى بالأعمال العدائية.
وأشار إلى أن القضاء الدولي غير متحد حتى هذه اللحظة بشأن سد النهضة، منوها بأن مصر قدمت مجلدات ضخمة بالإضرار الجسيمة عام 2014/2015، ولكن القانون الدولي مقيد، والدول مكبلة بأن تلتزم بالمبادئ لتسوية النزاعات السلمية.